◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）ネット裏から見ていてとても興味深い対戦だった。５―２と３点リードの５回の巨人の守備。田中将大と大城卓三のバッテリーは１死から２打数２安打の４番・佐藤輝明を迎えた。甲子園は風速８〜９メートルの強風で、ライトからレフトへの強烈な浜風。左打者が引っ張っても打球が戻されるため右翼への本塁打は難しい環境だ。そんな中、この打席で初球から４球連続で佐藤