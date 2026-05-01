◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）阪神が巨人に敗れ、今季の甲子園での伝統の一戦は３戦３敗となった。先発した村上が誤算だった。２回に３四死球を与え無死満塁とし、平山の中前２点打で先制を許した。３回には先頭の吉川、続く中山に連打を浴びて無死一、二塁とされ、４番・ダルベックに１３７キロのカットボールを左翼席へ運ばれた。巨人戦に限れば、自己ワーストの５回５失点で降板。「四球絡みや長打