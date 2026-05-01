YouTubeチャンネルに公開した動画で、中華、マグロ居酒屋、焼肉、ラーメンをはしごしていたサルゴリラ。40代後半に差しかかっても“4軒はしご”できた理由を分析した。サルゴリラの赤羽健壱(左)と児玉智洋○サルゴリラコンビ結成10周年のメモリアル単独ライブサルゴリラ(赤羽健壱、児玉智洋)が5月1日〜10日にわたり、東京・赤坂RED/THEATERにて、コンビ結成10周年のメモリアル単独ライブ『カレー&ラーメン4』を開催する。今回