◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人が敵地で阪神に完勝し、甲子園では今季３戦３勝とした。先発の田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、黒田博樹に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。１６日の同カード（甲子園）に続く白星で、今季は無傷の３連勝で阪神戦は２戦２勝とした。駒大苫小牧時代に主役となった甲子園で、マー君がまた粘った。初回１死満塁のピンチで大山、小幡を打ち取って無失点と