【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平（39）が5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。【写真】人気芸人、交際していた元相方が美しすぎ◆浜田順平、結婚発表浜田は「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と同日、神奈川県・鎌倉芸術館大ホールにて開催されたお笑いライブ「神奈川 よしもとお笑いライブin鎌倉2026〜笑いの嵐で