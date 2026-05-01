◇セ・リーグ中日―広島（2026年5月1日マツダ）中日が失策を重ねて、痛い失点を喫した。1点差で迎えた7回、1死満塁のピンチを招くと、野間の打球は一塁ボスラーの正面に飛ぶが、ボスラーがこれをファンブル。慌てて本塁へ悪送球し、二塁走者の生還も許した。さらに1死二、三塁から、佐々木の右飛で右翼・鵜飼が返球するが、一塁塁審・岩下の体に当たりボールが転々とする間に、三塁走者も生還。失策での失点となった。