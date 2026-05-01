◇セ・リーグヤクルト16ー5DeNA（2026年5月1日神宮）ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が、DeNA戦で自身初のサイクル安打を達成した。サイクル安打達成は、25年8月19日ヤクルト戦（神宮）の丸佳浩（巨人）以来史上73人目＆78度目で、セ・リーグ43度目。ヤクルトのサイクル安打達成は21年9月18日巨人戦（東京D）の塩見泰隆以来5年ぶり。試合後にお立ち台に上がった丸山和は「とってもうれしいです」と笑顔を見せた。「1番