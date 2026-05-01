◇パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（2026年5月1日エスコンＦ）日本ハムが1勝で順位を2つ上げ、単独4位浮上した。オリックス戦にカストロの4号3ラン、万波の9号ソロなど5得点で快勝した。4回は1死一、三塁で万波が「ストレート系が来たらプッシュしようと思っていました。完全に狙い通りです」とセーフティースクイズを成功させた。本塁打リーグトップの大砲の奇襲。日本ハムらしさも戻った。新庄監督も「選手に