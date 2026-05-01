◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-3 阪神(1日、甲子園球場)巨人は序盤につくったリードを守り切り、阪神との初戦に勝利しました。先発のマウンドにあがったのは、前回の甲子園での登板で今季2勝目をあげていた田中将大投手。しかし初回から1アウト満塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、先制点献上のピンチをしのぎました。すると2回からは、対する阪神の先発・村上頌樹投手の前に巨人打線が奮起。連続の四死球で無死満塁