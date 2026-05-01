◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト16-5DeNA(1日、神宮球場)ヤクルトは4本塁打含む20安打16得点の猛攻でDeNAとのカード初戦に勝利しました。ヤクルトは初回、満塁のチャンスを作ると内山壮真選手がサードへ強烈なタイムリー内野安打で先制点を奪います。さらに武岡龍世選手の2点タイムリーなど、初回に4得点と幸先のいいスタートを切りました。2回には岩田幸宏選手の2ランで追加点。4回にはサンタナ選手にも2ランが生まれ、5回には丸