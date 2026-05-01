◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-3 阪神(1日、甲子園球場)序盤に大きくリードを許した阪神。反撃を見せるも及ばず、巨人との初戦に敗れました。この日の先発は中5日でマウンドにあがった村上頌樹投手。初回は三者凡退の立ち上がりとするも、2回に乱調を見せ四死球で無死満塁を招きます。ここから平山功太選手の2点タイムリーを浴び失点。さらに3回にも先頭からの連打で無死1、2塁のピンチを招き、ダルベック選手の第7号3ランを浴びま