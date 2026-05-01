おばあちゃんのドーナツ屋…▶▶この作品を最初から読む大学受験に失敗し、京都にある祖母のドーナツ屋さんに身を寄せることにした信也。懐かしい思い出を胸に6年ぶりに店を訪れると、若い女性が集まるおしゃれな「カナドーナツ」に様変わりしていました。しかも店にいたのは、女性客からもモテモテのチャラいイケメン店長！ドーナツ屋さんの店長レンと浪人生の信也。2人が織りなす、おなかと心が満たされる心温まるエピ