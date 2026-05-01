日本テレビの河出奈都美アナウンサーが、千葉・幕張メッセで行われた日本最大級のサブカルチャーの祭典『ニコニコ超会議2026』に初音ミクのコスプレをして参加しました。自撮りでコスプレ写真を撮ったり、“ラスボス”小林幸子さんにインタビューしたり…その珍道中に密着しました。詳しくは動画をご覧ください。（5月1日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）