2回、2ランを放ち、ナインに迎えられるヤクルト・岩田＝神宮ヤクルトが今季最多の20安打16得点で大勝した。一回に内山、武岡の連続適時打などで4点を先行。二回以降は岩田、丸山和の一発などで加点を続けた。丸山和はサイクル安打を達成。松本健は3勝目。DeNAは投手陣が崩れた。