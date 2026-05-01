一人娘を残して▶▶この作品を最初から読む真面目で堅物な70歳のゲンのもとに、突然家族が増えました。それは、元気いっぱいの3歳の孫娘。かつて家庭を顧みなかったことで妻と娘に去られたゲンは、長い時を経て病に倒れた娘サクラと再会します。サクラは余命わずかの中、幼い娘をゲンに託し、静かに旅立ってしまいました…。突如始まった孫娘との生活。家のことを妻任せだったゲンが、70歳にして初めて子育てをすること