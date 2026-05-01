ツエーゲン金沢は1日、MF塚元大(24)が現役を引退する決断をしたと発表した。塚元はガンバ大阪のアカデミー出身で、20年にトップ昇格。ルーキーイヤーからJ1で6試合に出場したが、3年目に金沢に期限付き移籍。しかし度重なる大怪我に見舞われると、23年にG大阪に復帰したが、オフに契約満了。24年より金沢に完全移籍したが、昨年オフに契約満了となっていた。J1通算17試合(0得点)、J3通算58試合(8得点)、カップ戦1試合(0得点)