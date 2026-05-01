母親失格だよ▶▶この作品を最初から読むまだ幼さの残る中学生の娘・のりこを育てる、麗美。出張ばかりの夫・鉄朗は育児に非協力的でしたが、特に大きな問題もなく、平和な日々を過ごしていました。そんなある日、職場にかかってきた、娘が倒れたという学校からの電話。急いで病院に向かうと告げられたのは「え、娘が妊娠？」。望まない妊娠をした12歳の娘。相手の男性はいったい…。実話をベースに、母の焦燥や葛藤を描