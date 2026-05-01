ロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマン、ジョン・スーフー氏は4月27日に自身のInstagramを更新し、ドジャースの佐々木朗希（24）を捉えた写真を公開した。投稿では「Roki and Roki」とつづり、マウンド上の佐々木と、手前に置かれた佐々木のボブルヘッド人形が同じ画角に収まったユニークな1枚を披露している。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き