現役ケアマネの視点で描かれたケンさんの作品▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む介護サービスに欠かせない職種のひとつが、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員です。介護サービスの窓口となり、利用者のニーズや状況にあわせたサポートプランを考え、専門職のスタッフと協同して利用者を支えています。話題のコミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマ