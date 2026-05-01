東京都福生市で、ハンマーで少年を殴るなどし、逃走していた男が1日午後、殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕を受けて、母親が取材に応じました。■母親「切り離された生活」高林輝行容疑者（44）は逃走から56時間あまりの1日午後4時過ぎ、殺人未遂の疑いで逮捕されました。調べに対し、高林容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑を否認しているということです。逮捕前、高林容疑者の母親は…高林容疑者の母親「彼の細かいこ