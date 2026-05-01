◇パ・リーグオリックス1―5日本ハム（2026年5月1日エスコンフィールド）敵地・エスコンフィールドでは開幕から4戦全敗となったオリックス・岸田監督は「きょうは加藤（貴）くんにやられましたね」と、6回途中まで1失点に抑え込まれた相手左腕の好投に、苦虫をかみつぶした表情だった。先発・曽谷は6回6安打5失点（自責2）で今季初黒星。2被弾を喫したが、指揮官は「全体的に悪くないと思いますけどね。球自体はよかった