大阪府和泉市の集合住宅の一室で４月、住人の母娘が刺殺された事件で、府警は１日、堺市堺区新在家町東の無職、杉平輝幸容疑者（５１）を娘に対する殺人容疑で逮捕した。娘の元交際相手とみられる。容疑を認め、「持ってきた包丁で首などを数回刺して殺した」と供述している。府警は杉平容疑者が母親の殺害にも関与したとみて、動機など詳しい経緯を調べる。殺害されたのは、この部屋で２人暮らしをしていた和泉市鶴山台の無職