歌舞伎役者の坂東玉三郎が１日、大阪市内で行われた「京都・南座特別公演」（６月５〜１７日）の取材会に出席した。同公演は、東京都出身の日本舞踊家・５代目花柳壽輔（はなやぎじゅすけ）が振付した長唄囃子連中「秋の色種」と「時雨西行」を玉三郎が長年弾き継がれてきた名曲に合わせ、優美に舞い踊る舞踏公演だ。弟子・玉朗（たまお）と玉御（たまみ）と共に出演する「秋の色種」について玉三郎は「（弟子は）楽しんでは