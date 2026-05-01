巨人の田中将大投手（３７）が１日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回途中８安打３失点。２―０の３回にダルベックの７号３ランで点差を広げ、黒田博樹に並んで歴代２位となる日米通算２０３勝目の権利を持ってマウンドを降りた。レフト方向への強風が吹き荒れる中、巨人は平山の２点適時打で先制すると、５回にはダルベックが７号３ランを放ち、リードを５点に広げた。無死一、二塁から村上の変化球を捉えた打球は左翼スタンド