【スターバックス】から期間限定で、以前発売された「フラペチーノ®」が進化してカムバック。日本での30周年を記念したメニューとして登場しています。懐かしさもありつつ、グレードアップした美味しさが楽しめる特別なフラペチーノは、期間中に飲み比べてみるのもおすすめ。5種類のうち、各店舗1種類のみの販売なので、気になる味のフラペチーノを求めて店舗巡りも楽しめるかも。この記