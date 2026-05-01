【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・小川泰弘―ＤｅＮＡ・入江大生（１８時・神宮）◆阪神・大竹耕太郎―巨人・又木鉄平（１４時・甲子園）◆広島・ターノック―中日・大野雄大（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・古林睿煬―オリックス・エスピノーザ（１４時・エスコンＦ）◆ロッテ・田中晴也―西武・武内夏暉（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・大津亮介―楽天・ウレーニャ（１４