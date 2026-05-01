メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市の男性が警察官などをかたる詐欺で約7600万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと先月10日、蒲郡市に住む50代の男性に警察官を名乗る男から「振り込め詐欺事件で口座が使われている」「潔白を証明するために資金を確認する必要がある」などと電話がありました。 男性はその後、LINEのビデオ通話などに誘導され、検察官を名乗る男から支払いの指示を受け