サッカー日本代表の森保一監督は１日、東京ドリームパークで行われた「テレビ朝日スポーツ公式」による「絶対に負けられない座談会」の公開収録に出席し、来月に開幕する北中米Ｗ杯をテーマに語った。Ｗ杯へ向けて、１５日には本大会のメンバーが発表される。発表まで残り２週間に迫る中、森保監督は「（メンバーが）ある程度は決まっている」と明言。前回のカタールＷ杯を含めて、日本代表の監督として通算１０２試合の指揮を