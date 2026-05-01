女優でグラビアアイドルの豊島心桜が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。 【写真】ケタ違いのボリューミーボタンはじけ飛びそうな破壊力 豊島は「#ヤングガンガン 本日発売!!」と短くつづり、刺激的な淡いピンク系のバンドゥをつけたショットをアップ。これぞたわわと言わんばかりの迫力でボタンが今にもはじけ飛びそうだ