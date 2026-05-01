アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「日常生活における異性との出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】女性100人が答えた「また会いたい」男性3位「誠実さが感じられる」2位「気遣いができる」1位は…？（図解：4枚）「異性と出会う機会が少ない」と感じる人、9割超調査は2025年12月22日、成人男女200人（男女各100人）を対