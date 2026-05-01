鄭州市航空港区にある比亜迪組立工場の新エネルギー車（ＮＥＶ）「宋Ｐｒｏ」生産ライン。（２０２５年１１月３日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社深圳5月1日】ドイツの自動車市場専門研究機関、センター・オブ・オートモーティブ・マネジメント（CAM）がこのほど発表した「2026年自動車イノベーション報告」で、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が157ポイントを獲得し、世界の自動車業界のイノベーシ