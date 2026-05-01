◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。2点差を追う阪神は8回に2死二、三塁のチャンスを築いたが、福島圭音はスライダーに見逃し三振。岡田顧問は「ここは経験やね」と若虎が悔しさを糧にすることを期待した。8回に坂本死球、高寺中前打で出塁し、伏見が送って1死二、三塁。一打同点の場面だったが、前川、福島が連続三振