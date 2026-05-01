アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会で起きた銃撃事件をめぐり、検察当局は、容疑者の新たな映像を公開しました。検察当局は、トランプ大統領が出席する夕食会を襲撃しようとしたコール・アレン容疑者の新たな映像を公開しました。アレン容疑者が銃を構えながら検査場を走り抜ける場面が鮮明に映っていて、警護隊員のひとりが至近距離から発砲しているのがみてとれます。また、夕食会場のホテルに宿泊して下見をしていたとさ