俳優の小松準弥（32）が1日、自身のSNSを更新。6月末での所属事務所退所を報告した。小松は「この度、私 小松準弥は、2026年6月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所することとなりました」と報告。「これまで応援してくださった皆様、そして支えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいてきた言葉や想いの一つ一つが、活動を続けていく上での大きな支えとなっていました」