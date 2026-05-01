◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー巨人（1日、甲子園球場）ここまで10試合を無失点に抑える好投を続けてきた巨人のドラ2ルーキー・田和廉投手。ピンチを招いての降板となるも、今季初昇格となった高梨雄平投手がしっかり抑えました。田和投手は2点リードで迎えた8回に登板。先頭で迎えた坂本誠志郎選手には抜けた球が続き、体をかすめる死球で出塁を許します。さらに続く郄寺望夢選手には、センターへ抜けるヒットを浴びました。