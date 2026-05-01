◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）西武の育成2年目左腕、佐藤爽投手（23）が1日のロッテ戦でプロ初先発初登板し、7回、102球を投げ、2安打無失点の快投でプロ初登板初先発で初勝利を飾った。ヒーローインタビューで佐藤爽は「まずはチームにいい流れを持ってこれるように初回から全力でいきました。（ウイニングボールは）お父さんにあげたいと思います。出来過ぎかなと思います」と笑った。4月3