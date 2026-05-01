◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA（1日、神宮球場）DeNAは8回に野手の柴田竜拓選手がマウンドに上がりました。DeNAは8回裏、4番手のマルセリーノ投手が3本のヒットを打たれ失点。ヤクルトに16点目を奪われます。ここでDeNAベンチはサードの守備についていた柴田竜拓選手をマウンドに上げました。2アウト1塁3塁でこの日ホームランの宮本丈選手と対戦しますが、最速121キロのストレートなどでフルカウントとすると、6球目でレフト