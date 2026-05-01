しゅふJOBが主催する「しゅふ川柳2026」。4回目となる今年は、過去最多の6700句以上が集まりました。【写真を見る】世相を反映 “はたらく”で一句 「仕事は誰にほめられたい？」「わかる〜！」と思わずうなずいてしまう“名も無き家事”について詠んだ句もご紹介します。「わかる〜」しゅふ川柳 名もなき家事も【「しゅふの日常」部門 大賞】「寝ない子と寝てる夫と寝たい妻」（東京都・43歳）【「名もなき家事」の