ロッテ戦に先発した西武・佐藤爽＝ZOZOマリンプロ初登板で先発した西武の佐藤爽が7回で9奪三振、2安打無失点で初勝利を挙げた。打線は今季最多の20安打。ネビンが一回に先制の二塁打、三回に1号ソロを放った。西川が3打点。ロッテは広池、東妻と失点を重ねた。