「広島−中日」（１日、マツダスタジアム）中日は七回に守備が乱れて失点を重ねた。１死満塁でボスラー一ゴロを本塁へ悪送球。適時失策で２点を加えられると、なお１死二、三塁で右飛を処理した鵜飼の本塁送球が一塁塁審に直撃。ボールが転々とする間に５点目を失った。記録は鵜飼の失策となった。さらに１点を失い、５点ビハインド。厳しい展開となった。