世界で広がっている「子どものSNS利用規制」。【写真を見る】罰金56億円も…子どものSNS規制 世界各国の取り組み日本でも、総務省がSNS事業者への規制強化にむけた議論を本格化させています。子どもにとっても欠かせないスマホ高校生の96％超が所持というデータも高柳光希キャスター：今やスマホはもう生活に欠かせないものになっていますが、それは大人だけではなく、子どもにもいえる時代になっています。東京都の調査によると