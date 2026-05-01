【大人のための最新オーディオ大全】ながら聴き需要や安全性志向、フィットネスブームが重なって急成長しているオープンイヤータイプイヤホン。e☆イヤホンのゆーでぃさんは「ユーザーが重視しているのは、装着感、サウンド、バッテリー性能の順だと思います」と語る。確かにアクティブなシーンで使うことが多いので、落ちない、ズレないは至上問題。また、最近の傾向について「オープンイヤー型でも音が良くなってきているので、