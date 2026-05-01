ニトリは、おうちで手軽に夏のひんやりメニューを楽しめる「夏の調理家電」3商品の販売を、4月下旬よりニトリネットにて開始した。全国のニトリ店舗では5月下旬から発売を予定している。 【画像あり】3つ全部コードレスなのでスペースを気にせず、持ち運びが楽々 ラインアップは、「コードレス スリムアイスクリームメーカー」「コードレス スリムかき氷器」「ミニ流しそう