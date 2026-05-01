ホテルマネージメントインターナショナルは、「浜松マリオットホテル」を5月1日に開業した。旧グランドホテル浜松。客室はスイートルームを含む全236室を設け、日本の産業と音楽の街とされる浜松の織物文化に着想を得た素材や模様をインテリアに取り入れる。色調は浜名湖の青や遠州の海岸の砂浜をイメージし、繊維産業と音楽文化をテーマにしたデザインコンセプト「織りの美学」を掲げる。館内には、ラウンジ＆パティスリー、エグ