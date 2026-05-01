佐世保市で始まったのは伝統工芸・三川内焼の魅力に触れられる「はまぜん祭り」です。 三川内皿山地区一帯の15の窯元を歩きながら買い物が楽しめます。 白磁に藍色の染付が特徴の「三川内焼」は、400年以上の歴史を持ち、 人気の唐子絵が描かれるなど、繊細で優美な作品が多い国の伝統工芸品です。 （佐賀からの来場者） 「かわいかよね、かわいかよね。毎年来てます。昔からの(柄)が好きですよね。その同じ(