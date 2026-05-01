Q. ダイエット中の焼肉、カルビとホルモンはどちらを選ぶべき？Q. 「ダイエット中ですが、焼肉を食べたくなることがあります。カルビやホルモンが好きなのですが、どちらを選ぶほうが太りにくいでしょうか？」A. どちらも脂質が多い部位で注意が必要です。量と選び方を工夫して焼肉の中でも、カルビとホルモン（内臓肉）は人気の部位ですね。しかし結論から言うと、どちらも脂質が多いため、ダイエット中は食べ過ぎに注意が必要な