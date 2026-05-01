歌手の西野カナさんは4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ガールズグループ・NiziUとコラボレーションした新曲『LOVE BEAT（feat. NiziU）』のソロビジュアルを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「平成リバイバル的な!?」西野カナのソロビジュアル「て、天使が舞い降りたぁ」西野さんは「新曲『LOVE BEAT (feat. NiziU)』のソロビジュアルを初公開」「5月27日(水)リリースの『LOVE BEAT』EPのジャケット写真2種も公開」と紹