天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、1日から栃木県の御料牧場で静養に入られました。天皇ご一家は、1日午後4時半ごろ、車で御料牧場に到着し、牧場内の施設で栃木県の福田知事らの出迎えを受けられました。動物好きのご一家は、御料牧場に滞在した際、たびたび牛や馬、羊などの動物たちとふれあったり、野菜の収穫やたけのこ掘りを楽しんだりされてきました。ご一家が御料牧場で静養するのは2年ぶりで、1週間程度滞在されます。