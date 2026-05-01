【漫画】本編を読む『【拡散希望】不倫の証拠を生配信します』（ハナ：原案、AYA：作画/KADOKAWA）は、SNSや動画配信を用いて、不倫という私的な裏切りを公開の場に持ち込む衝撃の復讐ドラマだ。タイトルからして挑発的だが、物語の核心は、裏切られた妻が怒りをどのように行動へ変えていくのかという点にある。物語は、順調に見える夫婦関係のほころびから始まる。主人公・詩織は、夫・大貴が部屋にこもりがちになり、家庭への