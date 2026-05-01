お金が貯まる人と貯まらない人で、旅行前後の行動に大きな違いがあるという。お片づけ習慣化コンサルタントの西〓彩智さんは「お金が貯まる人が旅先で決して手にしないものが、お金が貯まらない家の冷蔵庫には溢れている。今回は道の駅で買っていいものの3つの条件を紹介する」という――。※本稿は、西〓彩智『貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■冷蔵庫やパントリーの奥から出てくる、出てくるゴー